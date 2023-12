Asst sotto accusa. Le Rsu denunciano: “Mancata attenzione al personale”

I sindacati firmano un atto di denuncia per la crisi del personale di Asst Lecco

“E’ chiaro che la gestione delle Risorse Umane sia ormai giunta ad un punto di non ritorno”

LECCO – Un atto di denucia nei confronti della Direzione Strategica e della Direzione Risorse Umane dell’Asst di Lecco è stato sottoscritto dalle Rsu nella giornata di oggi, 13 dicembre.

“Preso atto dell’ennesima ondata di dimissioni del personale di ogni ordine e grado, anche neo assunto, delle mancate assunzioni e della difficoltà nel reclutare anche personale gettonista, è chiaro che la gestione delle Risorse Umane sia ormai giunta ad un punto di non ritorno – scrivono i sindacati – ce lo confidano i lavoratori in dimissione, le lettere di disperazione che ci giungono ormai da tutte le Unità Operative e servizi, il ricorso, ormai intollerabile, alle mobilità d’urgenza e agli ordini di servizio, i richiami in servizio selvaggi”.

“La scarsa attenzione verso i lavoratori del comparto è avvalorata dai continui ritardi nelle comunicazioni da parte della dirigenza risorse umane, sui dati che vengono richiesti da RSU e dalle OOSS, omertoso comportamento omissivo su continue esternalizzazioni di Unità Operative e servizi, o peggio, sulla loro chiusura” continuano.

“Sembra che l’unica urgenza per questa amministrazione sia quella di colpire i dissidenti e nominare al più presto le inutili posizioni funzionali del settore amministrativo. Persino qualche consiglio comunale del Meratese/Casatese ha avuto il coraggio di esprimere la sua disapprovazione per l’operato di questa direzione strategica” concludono le Rsu.