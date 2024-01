Coppa del mondo di sci: ottimo sesto posto per la lecchese Roberta Melesi

Ottima la prova per la ballabiese Roberta Melesi in Super G

Ha concluso la gara ad Altenmarkt-Zauchensee in Austria a 39 centesimi dalla vincitrice

LECCO – Prima delle italiane con un sesto posto che la classifica davanti a Sofia Goggia (ottava) e Federica Brignone (dodicesima). Ottima prova per l’atleta ballabiese Roberta Melesi, scesa con il pettorale numero 26 dalla pista di Altenmarkt-Zauchensee in Austria nel secondo Super G femminile, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

La sciatrice ha raggiunto il traguardo con 39 centesimi di ritardo rispetto alla vincitrice, la svizzera Lara Gut-Behami che ha chiuso la competizione in 1’14”95.

Nata a Lecco il 18 luglio 1996, è originaria di Ballabio, Melesi, atleta delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, ha fatto il proprio esordio in Coppa del Mondo il 29 dicembre 2018 a Lienz. E’ la prima volta che Melesi entra in top ten: un’impresa che l’ha comprensibilmente riempita di gioia e soddisfazione, oltre che ripagarla dei tanti sforzi effettuati finora in carriera.

“Sono felicissima, sono riuscita a fare una manche senza errori grossi – ha dichiarato ai microfoni di RaiSport appena dopo la gara -. Mi ripaga dei momenti difficili e mi dà tanta fiducia e carica”.