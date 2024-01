Croce San Nicolò e Lecco Soccorso: quasi 15.000 servizi effettuati nel 2023

Un’attività imponente resa possibile grazie all’impegno quotidiano di 60 volontari e 13 dipendenti

Oltre 350.000 chilometri percorsi durante l’anno: “Purtroppo i volontari sono sempre meno”

LECCO – Croce San Nicolò e Lecco Soccorso tracciano il bilancio dell’intensa attività svolta nel corso del 2023. Un’attività e stata possibile grazie all’impegno di 13 dipendenti (5 della Croce e 8 della Cooperativa) e dai 60 volontari che, quotidianamente, ruotano nei turni per coprire tutte le 24 ore. I mezzi in uso sono 10 ambulanze e un Fiat Doblò che “Progetti del Cuore”, dal 2022, ha dato in comodato d’uso gratuito alla Croce San Nicolò Lecco.

“La nota dolente è legata alla figura dei volontari, sono sempre meno e quelli che ci sono invecchiano – ha sottolineato la presidente della Croce San Nicolò Maria Pia Livoni – Gli standard richiesti, i corsi selettivi periodici non aiutano al reclutamento e, alla fine, a pagare questa situazione saranno certamente le fasce più deboli”.

Al di là della preoccupazioni per il futuro, i dati 2023 confermano il grandissimo impegno di Croce San Nicolò e Lecco Soccorso con 352.949 chilometri totali percorsi durante l’intero anno:

14.716 servizi totali

3.099 servizi in 118

7.135 dialisi

1.886 trasferimenti

1.790 dimissioni

591 esami e visite

6 terapie rx

134 gare

75 ricoveri

Di questi servizi 170 hanno visto l’impiego della strumentazione per cardiogramma e 18 l’utilizzo del defibrillatore.