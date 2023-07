Due nuovi funzionari assegnati alla Questura di Lecco

Hanno preso servizio il Commissario Simona De Luca e il Commissario Francesca De Cicco

Il Questore della Provincia di Lecco Ottavio Aragona le ha ufficialmente accolte e ha formulato loro i migliori auguri di buon lavoro

LECCO – Nella mattinata odierna, provenienti dal 111^ Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, hanno preso servizio presso la Questura di Lecco il Commissario dott.ssa Simona De Luca ed il Commissario dott.ssa Francesca De Cicco.

Il Commissario dott.ssa Simona De Luca, nata a Bollate, provincia di Milano, nel 1992, nel 2017 si è laureata a pieni voti in giurisprudenza all’università degli Studi di Milano. Subito dopo la laurea ha svolto il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in cui si è occupata prevalentemente di soggetti deboli e di reati contro il patrimonio. Ha svolto contestualmente la pratica forense presso uno studio legale a Milano, occupandosi per lo più di diritto civile, ed ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel novembre 2020. Durante il corso di formazione da Funzionario della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia ha conseguito il Master di secondo livello in Diritto, Gestione ed Organizzazione della Sicurezza.

Il Commissario dott.ssa Francesca De Cicco, nata a Benevento nel 1996, si è laureata a gennaio 2020 all’Università del Sannio di Benevento, con votazione di 110/110 e Lode. Subito dopo la laurea, inizia il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Benevento, in cui si occupa prevalentemente di reati contro il patrimonio e contro la persona. Contemporaneamente svolge un semestre di pratica forense presso uno studio legale civilistico e prepara il concorso per Commissari della Polizia di Stato, che vince nel 2021. Nel 2022 frequenta la Scuola Superiore di Polizia in cui consegue il Master di secondo livello in Diritto, Gestione ed Organizzazione della Sicurezza.

Il Questore della Provincia di Lecco Ottavio Aragona le ha ufficialmente accolte e ha formulato loro i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza delle mansioni che andranno a svolgere, dopo il previsto periodo di tirocinio in Questura, nell’interesse della collettività lecchese.