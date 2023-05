“Fiori sospesi”: 80 persone raggiunte grazie a oltre 260 donatori

Il bilancio dell’iniziativa promossa dal progetto The Factory

I fiori donati sono stati distribuiti grazie all’aiuto e soprattutto all’entusiasmo di più di 50 volontari

LECCO – Si è conclusa l’iniziativa dal titolo “Dona un fiore – fai sbocciare la tua comunità” promossa dal progetto The Factory, grazie alla quale circa 80 persone e famiglie sole dei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto della città di Lecco hanno ricevuto un fiore, ma soprattutto hanno avuto modo di incontrare i tanti volontari e operatori che hanno aderito, mettendo a disposizione un po’ del loro tempo, a questo momento di scambio e incontro, per chiacchierare, conoscersi e portare la vicinanza e l’affetto della comunità.

Jenny, giovane volontaria, alla domanda “perché hai deciso di partecipare”, racconta: “Relazionarmi con gli altri è qualcosa che mi mette parecchio a disagio, ma nell’ultimo periodo ho ricevuto tanto da persone che non mi aspettavo avrebbero avuto un simile impatto su di me. Ho trovato professionalità, ma anche dolcezza e attenzioni che mi hanno molto toccata. In qualche modo, mi sembrava giusto “passare il favore”, restituendo agli altri ciò che di bello mi era arrivato”.

Grazie alle diverse proposte attivate, la rete di soggetti, associazioni, negozi e servizi comunali che partecipano al progetto ha invitato la cittadinanza ad aderire all’iniziativa con un contributo simbolico per l’acquisto dei fiori, arrivando così a raccogliere circa 2.500 euro di donazioni.

Ben 260 cittadini hanno risposto favorevolmente alla chiamata, chi lasciando un “fiore sospeso” presso due fioristi, Il Petalo di via T. da Belledo e Flora di Corso Promessi Sposi, chi partecipando a una cena solidale. La prima, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Islamica “La Città”, si è tenuta il 12 aprile, la seconda invece ha avuto luogo presso il Circolo Arci Promessi Sposi lo scorso 11 maggio; entrambi gli appuntamenti hanno visto la partecipazione di tantissime persone, tanto da riempire completamente le due strutture! In ultimo, è stato possibile donare anche il 13 maggio durante Montessori in fiore, il tradizionale e frequentatissimo evento primaverile organizzato dal Centro di Formazione Professionale Consolida, che è anche il capofila del progetto The Factory.

I fiori donati sono stati distribuiti nelle giornate del 24 e del 25 maggio, grazie all’aiuto e soprattutto all’entusiasmo di più di 50 volontari: oltre ad alcuni cittadini, hanno partecipato alcuni soci delle associazioni Arci Promessi Sposi e La Città; i Custodi Sociali e gli Assistenti Sociali del Servizio Famiglia e territorio e del SID del Comune di Lecco; i ragazzi del servizio Artimedia, del CDD “La Casa di Stefano” e del CFP Consolida; i bambini, le maestre e le famiglie della Scuola dell’Infanzia Bonaiti; i gruppi scout Lecco 1 e Lecco 2.

“Per me è stato un onore ricevere questo regalo: non mi era mai successo finora e spero che questa iniziativa possa essere riproposta anche nei prossimi anni. È stato bello anche fermarmi a chiacchierare con i ragazzi che me l’hanno consegnato, un momento davvero significativo”, ha dichiarato emozionata una delle persone beneficiarie di Via Rovinata mentre riceveva la sua pianta e ci raccontava il suo amore per i fiori. Benedetta, tra una consegna e l’altra, ci racconta: “È stato bello vedere la felicità delle persone che abbiamo incontrato, con questo gesto abbiamo fatto sorridere anche un signore che non ride mai!”