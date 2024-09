Grande successo per la tre giorni di Euro Meet Lecco 2024

Sport, inclusione e sostenibilità protagonisti sul territorio lecchese

Accolti oltre 200 ospiti dall’Europa e dal mondo

LECCO – Si è conclusa ieri, giovedì 12 settembre, la tre giorni di Euro’Meet Lecco, evento internazionale dedicato alla promozione dello sport e delle attività outdoor come strumenti per uno stile di vita sano, inclusivo e sostenibile. In questo 2024, la provincia di Lecco ha ospitato l’iniziativa, accogliendo oltre 200 ospiti provenienti da tutta Europa e da diversi Paesi del mondo.

L’edizione di quest’anno ha posto al centro del dibattito il ruolo delle nuove tecnologie nel rendere gli sport outdoor sempre più inclusivi e sostenibili. Durante le tre mattinate si sono svolti workshop e conferenze, che hanno offerto spunti di riflessione su come affrontare insieme questo percorso di innovazione e responsabilità. L’obiettivo condiviso da tutti i partecipanti è stato chiaro: continuare a lavorare in sinergia per raggiungere un traguardo comune, ovvero la promozione di uno sport che sia accessibile e rispettoso dell’ambiente.

I pomeriggi, invece, sono stati dedicati a diverse attività sportive all’aperto, che hanno permesso ai partecipanti di esplorare le meraviglie del territorio lecchese: dagli sport sull’acqua, come sailing, canoa e canottaggio, sup, efoile, wakeboard e windsurf, agli sport più adrenalinici come mountain bike, escursioni, parapendio, roller skate e skateboarding, fino ad arrivare agli sport dedicati a se stessi e alla socialità, come yoga, plogging, orienteering, pilates, tree hugging, beach volleyball e pratiche di rilassamento. Queste esperienze, offerte da B-Cheers Beach Volley Team ASD, Società Canottieri Lecco, ASD Nirvana Verde, Arianna Cecchini, guida di Media Montagna, Torrevilla Bike, Vibes ASD, Aero Club Monte Cornizzolo, Rotellistica Roseda Merate ASD, Centro Remiero, Orza Minore Scuola di Vela SSD, ASD Efoile Experience, Valore SRL, ASD Sci Nautico Lago di Lecco e Windsurf Club Valmadrera ASD, hanno incentivato la condivisione e il piacere di stare insieme all’aria aperta, rafforzando lo spirito di comunità e collaborazione tra i partecipanti, uniti dalla passione per lo sport e la natura.

Il successo dell’evento è stato celebrato durante la conferenza di chiusura, dove Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco, ha ospitato l’atleta olimpico Davide Comini e l’atleta paralimpico Kwadzo Klokpah, conferendo loro un riconoscimento d’onore per le straordinarie prestazioni raggiunte durante Parigi 2024. Un momento speciale che ha sottolineato il legame tra Provincia di Lecco, lo sport di alto livello e la promozione dello sport per tutti.

In seguito, è intervenuta anche Ilaria Bonacina, Presidente di Confartigianato Lecco, con un discorso appassionato sulle meraviglie del territorio lecchese, invitando tutti i presenti a continuare a scoprire le bellezze e le opportunità offerte da questa splendida area.

L’impegno e il supporto degli organizzatori e degli sponsor, Provincia di Lecco, ENOS (European Network for Outdoor Sports), Regione Lombardia, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e Univerlecco, la Camera di Commercio Como – Lecco, Confcommercio Lecco, Confartigianato Lecco, Confapi Lecco e Sondrio e Silea, insieme alle 15 società sportive coinvolte, hanno confermato il grande successo di questa edizione di Euro’Meet 2024, evento che ogni due anni si svolge in un Paese diverso. L’appuntamento è già fissato per il 2026, con l’impegno di continuare a promuovere i valori di sport, inclusione e sostenibilità in tutto il mondo.

