In via dell’Isola realizzato il nuovo raccordo ciclopedonale

La segnaletica è stata realizzata nei giorni scorsi e la nuova corsa è percorribile da ieri, mercoledì

Più sicurezza per pedoni e ciclisti lungo la via

LECCO – Realizzata mediante segnaletica orizzontale e separata dalla carreggiata stradale con appositi delineatori, è percorribile da ieri la nuova corsia ciclopedonale che collega il tratto di pista proveniente dal ponte Vecchio con il tratto che riparte da Pescarenico – piazza Era e viceversa, per una fruizione più fluida, ma soprattutto in sicurezza dell’anello che circonda il lago di Olginate attraversando Lecco e costeggiando il fiume Adda.

L’intervento in via dell’Isola ha consentito di risolvere i problemi e i rischi collegati con la co-presenza di veicoli a motore in transito, pedoni e biciclette in entrambe direzioni lungo la strada, che per la sua conformazione, non permette una visibilità adeguata ai ciclisti e agli automobilisti in transito.