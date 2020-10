Ospedale. Gli alpini montano le tende, faranno da riparo agli utenti in attesa

Alpini al lavoro in ospedale per allestire una tensostruttura davanti all’ingresso

Servirà come riparo per gli utenti che attendono di entrare in ospedale

LECCO – Sempre in prima linea, anche questa volta ci pensano gli Alpini a dare il loro contributo in questa seconda fase di emergenza sanitaria: in mattinata, all’ospedale di Lecco, il gruppo di Protezione Civile delle penne nere hanno iniziato ad allestire la tensostruttura che sarà installata tra le due palazzine del nosocomio cittadino.

Servirà, in vista della stagione invernale, a tenere al riparo dal freddo e dalle intemperie i tanti utenti che ogni giorno attendono in coda all’ingresso dell’ospedale per poter entrare. Molti di questi sono persone, tra cui gli studenti delle scuole, che si recano in ospedale per fare il tampone.

VIDEO

Oggi sarà montata la prima struttura, la seconda sarà allestita domani nella zona della passerella pedonale e una terza servirà per riparare le persone in attesa di effettuare il tampone. Sul posto ad accogliere gli alpini c’erano i vertici dell’ospedale, con il dg Paolo Favini, la direttrice amministrativa Maria Grazia Colombo e il direttore socio-sanitario Enrico Frisone che hanno ringraziato gli alpini per il loro supporto.