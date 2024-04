Società Cooperativa L’Arcobaleno, “OpenDay” al Centro Diurno Integrato

L’appuntamento è per il 20 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12

“Con la primavera apriamo le porte dei nostri Centri per abbattere uno stigma estremamente radicato nel nostro territorio”

LECCO – La Società Cooperativa Sociale Onlus L’Arcobaleno, organizza l’OpenDay del Centro Diurno Integrato “Il Castello di Cesana Brianza”. L’appuntamento è per sabato 20 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12 (Via Verdi numero 25 a Cesana Brianza).

“Con la primavera, noi della Cooperativa L’Arcobaleno, apriamo le porte dei nostri Centri per abbattere uno stigma estremamente radicato nel nostro territorio. Da diversi sondaggi è emerso che i cittadini non conoscono davvero i vari servizi e le opportunità offerte agli anziani presenti sul territorio. Comunemente l’anziano, e perfino il caregiver, pensano che le possibilità siano o la badante al domicilio oppure l’inserimento definitivo in casa di riposo – continuano i membri della Società Cooperativa L’Arcobaleno – In realtà, sul nostro territorio l’offerta è molto varia e i caregiver possono essere accompagnati nella scelta più corretta per il proprio nucleo famigliare”.

“Troviamo Centri Diurni Integrati, appartamenti protetti, servizi a domicilio e molto altro. Per iniziare a fare chiarezza e ridurre questa percezione abbiamo affisso dei manifesti lungo le strade di Cesana Brianza, Costamasnaga, Rogeno, Oggiono, Valmadrera, Civate, Garbagnate Monastero, Annone Brianza con un qrcode e una scritta: c’è un’alternativa! Il qrcode riporta ad un video che abbiamo prodotto per presentare uno di questi servizi: il Centro Diurno Integrato” commentano i membri della Società Cooperativa L’Arcobaleno.

Programma

9.30 – 10.45 | risveglio muscolare con musica

| risveglio muscolare con musica 9.30 – 10.15 | laboratorio “profumo di primavera”

| laboratorio “profumo di primavera” 9.30 – 11.00 | angolo “cura della bellezza”

| angolo “cura della bellezza” controllo pressione con la nostra infermiera e consulenza medica

con la nostra infermiera e consulenza medica visita della struttura

spazio di ascolto dedicato

Caffè e pasticcini all’accoglienza e per finire intrattenimento musicale con la banda “Corpo musicale S. Fermo” di Cesana e aperitivo.

Per info: comunicazione@larcobaleno.coop