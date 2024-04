Tre nuovi funzionari alla Questura di Lecco. Alla direzione della Mobile la dottoressa De Luca

Dalla Questura di Catania è arrivato il Primo Dirigente Alessandro Berretta

Nominata Dirigente della Squadra Mobile la dott.ssa Simona De Luca, mentre nuovo Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è il dott. Pierluigi Danza

LECCO – Nella mattinata di oggi, la Questura di Lecco ha accolto tre nuovi funzionari provenienti dalla Polizia di Stato.

Si tratta del Primo Dirigente Alessandro Berretta, proveniente dalla Questura di Catania, il quale ha iniziato il suo incarico presso la Questura di Lecco. Berretta, nato a Catania nel 1973 e laureato in Scienze Politiche, ha conseguito anche la laurea specialistica in pubbliche amministrazioni, la laurea specialistica in giurisprudenza, nonché il Master di primo livello in criminologia.

Arruolato nella Polizia di Stato nel 1993 come Agente ausiliario di leva, il dott. Berretta nel corso degli anni ha acquisito una lunga esperienza nella Polizia di Stato, avendo ricoperto numerosi ruoli di responsabilità in varie sedi. Destinatario di numerosi riconoscimenti, il dott. Berretta è inoltre in possesso della qualifica di perito selettore attitudinale, con periodi di aggregazione presso il Dipartimento della P.S. per selezione procedure concorsuali.

Nello stesso contesto, sono stati nominati anche altri due funzionari: la Commissario Simona De Luca, che assumerà il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile, e il Commissario Pierluigi Danza, che sarà il nuovo Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La dott.ssa De Luca sostituisce così il Commissario Capo dott. Gianluca Gentiluomo, recentemente trasferito presso la Questura di Barletta Andria Trani, mentre il Commissario dott. Danza acquisisce il ruolo precedentemente ricoperto della dott.ssa De Luca, provenendo dal precedente incarico di Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Il Questore di Lecco, Ottavio Aragona ha esteso i suoi migliori auguri di successo ai tre nuovi funzionari, evidenziando l’importanza dei loro incarichi per il benessere della comunità lecchese.