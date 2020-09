Week-end speciale al parco Monte Barro: Notte dei Goti e Bioblitz

Visita spettacolo all’area archeologica dei Piani di Barra

BioBlitz con escursioni naturalistiche e laboratori

GALBIATE – Sabato 12 settembre torna La Notte dei Goti, una visita guidata-spettacolo all’area archeologica dei Piani di Barra nel Parco regionale del Monte Barro. Sarà una serata durante la quale saranno proposte storie e tradizioni delle popolazioni Gote che, oltre 1500 anni fa, abitavano sulle pendici del Monte Barro. Sarà anche l’occasione per conoscere le importanti scoperte effettuate al nuovo sito archeologico di Monte Castelletto.

Si inizierà nel pomeriggio con due momenti.

Alle 17.00 è in programma la caccia al tesoro archeologica-naturalistica per bambini e famiglie, con ritrovo a Galbiate al Piazzale degli Alpini (lungo la strada che dal paese sale all’Eremo Monte Barro). Alle 18.00 ci sarà la visita guidata al Museo Archeologico del Barro ampliato alla fine del 2019 con nuovi allestimenti e con l’esposizione della corona pensile, unico ritrovamento del genere in uno scavo archeologico in Italia. Alle 19.00 all’Eremo Monte Barro sarà possibile partecipare alla degustazione di una speciale birra artigianale prodotta con luppolo locale dal Birrificio Herba Monstrum di Galbiate e, a seguire, sarà servita la cena durante la quale si potranno gustare ricette e sapori del passato e ascoltare musiche medievali. Alle ore 21.30 avrà inizio la visita-spettacolo all’area archeologica dei Piani di Barra illuminata solo da torce e candele, accompagnata da intervalli musicali in tema medievale, letture e narrazioni.

Partecipazione Gratuita, cena a pagamento La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con la sola eccezione della cena a pagamento. E’ però necessaria la prenotazione compilando la scheda che si trova su questo link. Tutti i momenti saranno gestiti nel rispetto delle norme legate all’emergenza Covid-19, con l’uso di mascherine, ove necessario, e il mantenimento delle distanze di sicurezza. A tale proposito saranno fornite di volta in volta indicazioni ai partecipanti. Per i partecipanti che intendono seguire la sola visita-spettacolo ai Piani di Barra il ritrovo è fissato alle ore 21.15 presso il Piazzale degli Alpini, lungo la strada che da Galbiate conduce all’Eremo Monte Barro. Al Piazzale Alpini i parcheggi sono limitati. Altri parcheggi sono disponibili all’Eremo, da cui ritornare in pochi minuti a piedi al luogo dell’appuntamento, e in località Fornace, lungo la strada che sale all’Eremo, da qui si raggiunge a piedi il Piazzale degli Alpini in circa quindici minuti. In caso di maltempo proibitivo la visita serale sarà annullata e sostituita con una iniziativa al coperto. Per maggiori informazioni si può telefonate al numero 3662380659 oppure scrivere a educazione@eliante.it. L’evento è organizzato in collaborazione con: Cooperativa Eliante, Associazione Ecobarro, Ristorante Eremo, Compagnia Teatro d’Acqua Dolce e gode di un contributo della Camera di Commercio di Como e Lecco.

Domenica 13 settembre BioBlitz al Parco Monte Barro con escursioni naturalistiche e laboratori per bambini. Per diventare naturalisti per un giorno si potranno percorrere numerosi itinerari partecipando alle osservazioni naturalistiche degli esperti in occasione di BioBlitz Lombardia 2020, la manifestazione organizzata dal Sistema dei Parchi lombardi in oltre quaranta aree protette regionali per favorire la partecipazione di tutti alla raccolta di dati scientifici sul campo. Il BioBlitz, nato nel 1996 negli Stati Uniti, è un evento durante il quale ricercatori, volontari, famiglie, studenti, insegnanti, ecc. lavorano insieme per ottenere un conteggio generale di piante, animali, e altri organismi. I dati raccolti costituiscono un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità. Tutti possono partecipare e tutti sono i benvenuti, indipendentemente dall’età, dall’esperienza e

dal livello di competenza! I dati raccolti saranno inseriti in tempo reale all’interno di una piattaforma online mondiale di raccolta di dati naturalistici (iNaturalist – www.inaturalist.org) grazie ad una app per Android e IOS. Ognuno dei partecipanti potrà iscriversi al sito iNaturalist, scaricare la app per il proprio smartphone e contribuire alla riuscita dell’evento!

Al Parco Monte Barro sono in programma quattro escursioni: alla mattina il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in località Fornace, lungo la strada che da Galbiate sale all’Eremo Monte Barro, per la partenza di due itinerari con destinazione Eremo. La durata è di circa due ore e mezza per ciascun a delle due escursioni; la prima si concentrerà sull’osservazione della vegetazione del Parco (alberi arbusti e fiori) mentre la seconda permetterà di scoprire la presenza degli animali attraverso la ricerca delle loro tracce e la visita alla Stazione Ornitologica di Costa Perla. Nel pomeriggio, con partenza alle 14.00 dall’Eremo, sarà possibile partecipare ad altri due itinerari alla scoperta della natura del Parco della durata di circa due ore. Novità 2020 sarà il contributo dato da tutte le osservazioni all’Osservatorio Biodiversità promosso da Regione Lombardia, con la collaborazione del Parco Monte Barro, attraverso l’omonima applicazione per smartphone. Sempre nel pomeriggio, in località eremo, con inizio alle 14.30 saranno organizzati laboratori naturalistici per bambini e ragazzi. Tutti i momenti saranno gestiti nel rispetto delle norme legate all’emergenza Covid-19, con l’uso di mascherine, ove necessario, e il mantenimento delle distanze di sicurezza. A tale proposito saranno fornite di volta in volta indicazioni ai partecipanti. La partecipazione a tutte le escursioni BioBlitz e ai laboratori per bambini è gratuita. Nel rispetto delle norme di prevenzione Covid-19 è però necessaria la prenotazione obbligatoria compilando la scheda che si trova su www.parcomontebarro.it/news-eventi. Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 3662380659 oppure scrivere a educazione@eliante.it.