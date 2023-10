Vaccinazioni antinfluenzali, aperto l’ambulatorio ad hoc in sala civica a Castello

La vaccinazione è indicata per gli anziani, le donne in gravidanza ed i parenti dei pazienti ad alto rischio complicanze

L’ambulatorio delle vaccinazioni in sala civica resterà aperto fino al prossimo 4 novembre

LECCO – Sono cominciate oggi, sabato 14 ottobre, le vaccinazioni antinfluenzali da parte dei medici di medicina generale. Nella Sala Civica di Castello, di via Seminario, messa a disposizione dal Comune di Lecco, è stato allestito l’ambulatorio per somministrare i vaccini alle fasce di popolazione per cui è raccomandato.

Sono sei i medici di base impegnati nella campagna vaccinale le dottoresse Livia Pontiggia e Francesca Leonardi, i dottori Umberto Cantù, Stefano Badessi e Silvio Carrera.



Le fasce di popolazione a cui somministrare il vaccino antinfluenzale in via prioritaria sono:

– Over 60

– Donne in gravidanza

– Persone a rischio per patologia

– Bambini dai 6 mesi ai 14 anni (somministrati dai pediatri)

– Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze

La vaccinazione è inoltre raccomandata ai soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (medici e personale sanitario di assistenza esposto al rischio di trasmettere l’influenza a soggetti ad alto rischio di complicanze influenzali, insegnanti, forze di polizia, comprese le forze di Polizia Municipale, vigili del fuoco) e a lavoratori che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione per lo svolgimento del loro lavoro (personale scolastico degli asili nido, delle scuole di infanzia e dell’obbligo, fino alla Scuola secondaria di 2° grado).

Nell’ambulatorio lecchese “ci sono tre linee vaccinali – spiegano i medici – ai pazienti viene dato appuntamento tramite un call center o tramite la segretaria di studio. Riusciamo a vaccinare circa 25/30 pazienti all’ora, circa 8o in mezza giornata o 200 quando facciamo due turni, mattina e sera”.

Le vaccinazioni proseguiranno fino al prossimo 4 novembre.