Maria Amelia Monti a Bellano per uno spettacolo in favore di Telethon

In questo difficile momento non può fermarsi la ricerca

Appuntamento domani, 11 agosto, a Bellano

BELLANO – In questo momento sempre difficile a causa del covid 19 riprendono anche se timidamente gli appuntamenti a favore di Telethon nella lotta sempre più viva contro la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. “Siamo nella realtà sempre importante di Lecco dove tutti danno sempre il meglio di sé per un unico obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica, l’unica capace di strappare tanti bambini dalla sofferenza inflitta loro da gravi malattie genetiche. E lo faremo finché ci saranno malattie senza la cura adeguata. Un grandissimo appuntamento è fissato per l’11 agosto a Bellano“.

Maria Amelia Monti tornerà a calcare i palchi di Bellano con una nuova performance realizzata insieme al marito Edoardo Erba accompagnato con Pianoforte e voce da Massimiliano Gagliardi.

“Ringraziamo gli artisti per questo grande regalo a favore di Telethon ma vogliamo ringraziare il Comune di Bellano che da sempre è la capitale indiscussa della raccolta fondi Telethon di tutta la provincia di Lecco. Anzi con i sui 20.000 € raccolti nel 2019 ha il vanto di essere il comune con la raccolta pro-capite più alta in assoluto in Italia. Un vanto per questo comune dinamico e un vanto anche per tutte quelle associazioni che con sinergia di intenti riescono a dare sempre il meglio di sé”.

“In questo periodo davvero difficile per tutti, soprattutto per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel nostro paese, ci sentiamo tutti in una condizione di fragilità. Ma la ricerca non può fermarsi. Non possiamo permetterlo. Le malattie genetiche non sono andate in ferie e neppure si sono fermate in tempo di chiusura causa corona virus. I nostri ricercatori devono continuare a lavorare ogni giorno per trovare una cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da una delle almeno 8.000 malattie genetiche ad oggi conosciute. Pazienti che non possiamo dimenticare. È in momenti come questo che comprendiamo tutti, e in modo molto concreto, il valore universale della ricerca medico scientifica. Cerchiamo di non dimenticarlo proprio ora che stiamo cercando tutti insieme con il rispetto di alcune semplici regole questa fase così difficile”.

L’appuntamento è presso i Giardini dell’Eliporto di Bellano in una cornice all’aperto davvero fantastica. Il costo del biglietto è di € 10.00 e tutto l’incasso andrà a favore di Telethon. Prenotazioni e prevendita all‘Infopoint di Bellano (335/175.21.02 oppure 0341/821.124 interno 9).