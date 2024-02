Bus della neve con la Pro Loco Airuno

AIRUNO – La Pro Loco Airuno organizza il bus della neve: la trasferta è in programma domenica 25 febbraio e avrà come meta Ponte di Legno – Tonale.

Il programma prevede il ritrovo all’oratorio di Airuno alle 6.15 e partenza poi da Ponte di Legno per il ritorno alle 16.30. Il costo è di 20 euro per i soci della Pro Loco: per i non soci verrà chiesta la copertura di 5 uro in più per il tesseramento.

Le iscrizioni si raccolgono da Burini abbigliamento in via Dante: andrà versata anche la quota di partecipazione. La gita verrà annullata in caso di maltempo e/o al non raggiungimento del numero minimo di adesioni. Per info contattare Dani al 3401060790