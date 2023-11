Hospice Il Nespolo: ritornano i panettoni e i pandori solidali della Fabio Sassi

Panettoni e pandori per sostenere le attività dell’hospice Il Nespolo di Airuno

AIRUNO – Anche quest’anno l’associazione Fabio Sassi propone l’acquisto di panettoni e di pandori per sostenere le attività dell’Hospice Il Nespolo di Airuno.

Il contributo minimo richiesto per l’acquisto è di 14 euro (12 euro per ordini superiori ai trenta pezzi). Si tratta di un piccolo gesto che potrà dare un significativo contributo per le attività che l’associazione brianzola compie, a favore delle persone ammalate e delle loro famiglie, nella struttura di Airuno.

I tipici dolci natalizi, che non possono mancare sulle tavole delle feste, diventeranno un prezioso segno di solidarietà concreta verso coloro che attraversano momenti difficili della loro esistenza.

Per prenotazioni e informazioni è possibile rivolgersi a Marisa (cell. 3339084258) o a Giuliana (tel. 039-9900871, dalle 9.00 alle 15.00) oppure scrivere a segreteria@fabiosassi.it.

Panettoni e pandori potranno essere ritirati presso il magazzino dell’associazione Fabio Sassi (via Statale 24, Airuno), dalle 10 alle 12 del 25 novembre, 2, 9 e 16 dicembre. I panettoni e i pandori saranno disponibili anche presso il gazebo dell’Associazione Fabio Sassi in occasione della fiera di Sant’Ambrogio a Merate.