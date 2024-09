L’As Merate volley presenta la stagione 2024/25

La presentazione è avvenuta sabato scorso in sala civica

L’incontro è servito per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e indicare gli obiettivi di quella nuova

MERATE – Il bilancio della scorsa stagione sportive e le prospettive per un’annata, quella al fischio d’inizio, che si prospetta importante e avvincente.

Sabato pomeriggio soci e sostenitori dell’As Merate volley si sono riuniti in assemblea in sala civica per tracciare una sintesi dell’anno sportivo concluso e condividere le proposte per la stagione 2024-25.

Ad aprire l’incontro i saluti del presidente Alessandro Albertini che ha poi lasciato l coordinatore tecnico Goffredo Arsuffi il compito di parlare delle squadre e degli allenatori, oltre che degli obiettivi e dei progetti.

L’As Merate presenterà squadre nei campionati Fipav Under 12 e 13, under 15, 17 e 19. Oltre ai campionati giovanili gli U17 saranno iscritti alla 2^ Divisione, mentre gli U19 alla 1^ Divisione. La prima squadra, allenata da Debora Spreafico, militerà invece in Serie C e avrà quest’anno una nuova divisa.

All’incontro di presentazione ha preso parte anche l’assessore allo Sport del Comune di Merate Gianpiero Airoldi portando i saluti dell’amministrazione comunale.