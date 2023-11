L’Unione Podistica Missaglia festeggia 50 anni di fondazione

La festa, con premiazioni dei soci e degli atleti, si terrà sabato pomeriggio

L’Unione Podistica Missaglia è da 50 anni presente sul territorio: ha fatto crescere intere generazioni di atleti

MISSAGLIA – “La nostra, la vostra passione”: è il motto scelto dall’Unione Podistica Missaglia per celebrare in grande stile i 50 anni di presenza attiva e partecipe nel territorio brianzolo. Un anniversario importante che il sodalizio intende festeggiare invitando soci, ex atleti e simpatizzanti a partecipare all’iniziativa in programma sabato 25 novembre a partire dalle 15 nella sala civica Teodolinda a Missaglia.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali a cui faranno seguito le premiazioni dei soci fondatori e degli atleti che si sono distinti nella stagione 2023. Non solo, ma verranno ringraziare e ricordati tutti coloro che hanno collaborato e collaborano tuttora con l’unione podistica Missaglia.

Dopodiché, alle 16.30, la festa continuerà in palestra con un momento riservato a tutti i 120 atleti, piccoli e grandi, che compongono la grande famiglia della unione podistica di Missaglia.