Merate, inaugurato l’ufficio di prossimità: “Giustizia più vicina ai cittadini”

Questa mattina, giovedì, la cerimonia di inaugurazione dell’ufficio di prossimità

Lo sportello informativo sarà operativo dal 14 maggio ogni martedì mattina su appuntamento

MERATE – Uno sportello informativo, pensato per rendere la giustizia più vicina ai cittadini, risolvendo le difficoltà di venire a capo di moduli, documenti, formalità sconosciute ed evitando anche code perditempo e scomode trasferte fino al Tribunale di Lecco.

E’ stato inaugurato questa mattina, giovedì, l’ufficio di prossimità, istituito su impulso del Ministero della Giustizia grazie a un fondo dell’Unione Europea. Primo e unico sportello della Provincia di Lecco, l’ufficio di prossimità sarà operativo in Municipio il martedì mattina (su appuntamento) a partire dal prossimo 14 maggio negli spazi finora occupati dell’ufficio casa, trasferito nella sede dell’ambito in Villa Confalonieri.

A rispondere alle domande e ai dubbi dei meratesi (o delle persone domiciliate in città) saranno due impiegate del Comune Claudia Consonni e Paola Puccini che hanno partecipato ad appositi corsi di formazione promossi dalla Regione Lombardia grazie alla compartecipazione di Anci Lombardia.

“Siamo stati sollecitati un anno e mezzo fa direttamente dal presidente del Tribunale di Lecco ad aderire a questa iniziativa promossa da tre Regioni pilota” ha rimarcato il sindaco Massimo Panzeri, intervenuto alla cerimonia insieme ad altri amministratori comunali.

“Dopo un primo, iniziale momento di preoccupazione da parte degli uffici è partito l’iter formativo del personale e l’allestimento delle strumentazioni tecnologiche. Oggi siamo così in grado di offrire un nuovo servizio ai cittadini e ne siamo molto orgogliosi”.

A condividere la soddisfazione per il progetto diventato realtà è stato anche Guido Agostoni, rappresentante di Anci che ha evidenziato l’importanza di rendere più vicini e accessibili i servizi. I complimenti per il servizio sono arrivati anche dal difensore civico provinciale Paola Sgarbi che ha ribadito la disponibilità a fornire supporto alle operatrici del Comune mentre Federico Gusmeroli, referente della società che si sta occupando dell’attivazione degli uffici di prossimità, è entrato nei dettagli più tecnici del servizio che si propone l’obiettivo primario di evitare che i cittadini si trovino a effettuare il ping pong tra uffici: “La volontà è quella di semplificare la vita alle persone, portandole ad avere meno preoccupazioni burocratiche e a ricevere suggerimenti e orientamento per compilare moduli e pratiche di servizi spesso sconosciuti con un occhio di riguardo alla telematizzazione e digitalizzazione”.

A intervenire anche Claudia Consonni, responsabile dell’ufficio anagrafe che ha spiegato la genesi del progetto: “Confermo che all’inizio eravamo un po’ scettici e timorosi del carico di lavoro che questo sportello ci avrebbe apportato. Ci siamo chiesti se servisse veramente un ufficio di prossimità e alla fine ci siamo risposti di sì perché nella vita succedono tante cose che portano ad aver bisogno di un supporto morale ed emotivo. Ci siamo domandate anche se fossimo riuscite a erogare un servizio di qualità e la risposta è arrivata dalle centinaia di ore di formazione svolte. Oggi partiamo con una valigia ben strutturata che riempiremo di esperienza ricordandoci che i cittadini ci chiederanno, come prime istanze, ascolto e supporto”.

L’ufficio di prossimità sarà, per ora, a disposizione solo dei cittadini residenti o domiciliati a Merate: sarà possibile estenderlo ad altri Comuni solo con eventuali convenzioni apposite.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 039 5915120 oppure la mail ufficioprossimita@comune.merate.lc.it