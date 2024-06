Merate, saggio di fine anno per l’Asd Rhythmics Gym

Tutto esaurito il palazzetto dello Sport per il saggio di fine anno

Con Rhythmics Grammy Awards le ginnaste hanno interpretato i più famosi cantanti americani

MERATE – Rhythmics Grammy Awards, intitolato così il saggio di fine anno presentato venerdì scorso dalla società meratese di ginnastica ritmica che ha riempito completamente

il palazzetto Aquamore.

Si sono esibite tutte le ginnaste che hanno dato vita a una fantastica serata interpretando i più famosi cantanti americani, come Britney Spears, Lady Gaga, Rihanna, le Spice Girls, Katy Perry e molti altri artisti.

Inoltre il pubblico ha avuto l’occasione di poter vedere i diversi esercizi della sezione agonistica, tra cui le molteplici ginnaste appena tornate dalla trasferta nazionale ricca di vittorie.

Ringraziamenti speciali, da parte delle responsabili tecniche Scardina Isabella, Airoldi Sara con il loro staff, Cereda Chiara, Ribolzi Chiara, Ceresoli Marika, Sala Arianna, Primavesi Martina e il coreografo Valtolina Lorenzo, per tutte le famiglie presenti e per i grandi risultati e miglioramenti di tutte le ginnaste partendo dal settore amatoriale, intermedio, avanzato e agonistico. Ringraziamenti al Comune di Merate per il patrocinio e all’assessore Alfredo Casaletto per essere sempre presente.

Ultimo appuntamento importante per la società saranno le finali Nazionali di Rimini del settore FGI, dove saranno impegnate dal 24 al 30 giugno.

Un grande in bocca al lupo a tutte le partecipanti.

GALLERIA FOTOGRAFICA