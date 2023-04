Alessandro Ronchi, scalatore e chiodatore, si racconta al Cai Merate

Socio del Cai Vimercate, da 35 anni crea nuove falesie nel nostro territorio

Venerdì 21 aprile presso la palestra di arrampicata presenterà il suo film “La vita appesa allo spit”

MERATE – Il Cai Merate organizza per il prossimo 21 aprile una serata con lo scalatore e chiodatore Alessandro Ronchi, socio del Cai Vimercate. Da oltre 35 anni Ronchi unisce il piacere della scalata all’attività di chiodatore di nuove falesie. Le sue creazioni sono concentrate per la maggior parte nel territorio lecchese; una delle ultime l’apertura di un nuovo settore, la Balconata, alla falesia di Civate.

Ospite del Cai Merate, racconterà attraverso il film “La vita appesa allo spit” (realizzato con l’amico Pietro Corti) la sua storia, ripercorrendo la nascita e la storia di alcune falesie aperte da lui con un gruppo di amici. Un lavoro trentennale che si è concretizzato in 500 itinerari alcuni dei quali tra i più frequentati di tutta la Lombardia. Nel 2017, tre di queste falesie sono rientrate nel piano di manutenzione straordinaria “Accordo di programma per il Sistema Falesie Lecchesi”, promosso da Regione Lombardia con la partecipazione della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Comunità Montana Valsassina, quali soggetti attuatori degli interventi, e del Collegio Regionale Guide Alpine, del comune di Lecco, provincia di Lecco e Camera di Commercio Lecco.

L’ingresso è gratuito, appuntamento per venerdì 21 aprile alle ore 21 presso la palestra d’arrampicata del Cai Merate in via Fratelli Cernuschi.