Juri Villa domina nella categoria U14, successo anche per Samuele Bonfanti nella U16

Continuano, ben al di là delle più rosee previsioni, i trionfi della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni

LECCO – Continuano, ben al di là delle più rosee previsioni, i trionfi della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni alle gare regionali.

Lo scorso 14 aprile prima gara Speed a Brugherio. Il giovane Juri Villa, categoria Under 14, con grande sorpresa perfino di allenatori e compagni, dopo il terzo e il secondo posto nelle due gare Boulder, domina la prima prova Speed, specialità che potrebbe riservargli un futuro decisamente interessante.

Vera Missaglia, nonostante un errore nella finale Under 14, è comunque ottima seconda. Torna alla vittoria nella Speed Samuele Bonfanti (specialità di cui era stato campione italiano due anni fa) nella categoria Under 16. Un risultato che lo fa balzare in testa nella classifica lombarda di categoria.

Assente Beatrice Colli (nettamente la più forte nella Speed Under 16), impegnata con la nazionale Boulder. Brilla anche Francesco Mauri, che sfiora il podio con un ottimo 8″84 fra gli Under 18.

“La specialità Speed avrà una sua medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per allenarsi su una struttura ufficiale gli atleti sono costretti a lunghe e faticose trasferte, ovviamente non frequenti per impegni scolastici – hanno detto gli allenatori del gruppo Ragni -. Con tutti questi successi e con la prospettiva Olimpica sarebbe logico che la città pensasse a una struttura omologata”.