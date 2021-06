Cai Strada Storta. Domenica 13 giugno escursione al rifugio Riva

Una escursione semplice e rilassante, adatta alle famiglie

Ritrovo alle 8.30 presso il parcheggio in via Martiri di Nassiriya

LECCO – “Per continuare a riprendere un po’ di gamba, in vista delle prossime escursioni più impegnative, domenica 13 giugno proponiamo un’altra semplice escursione alla portata di tutti. Andremo ad ammirare dei meravigliosi paesaggi dai Piani di Nava e dal rifugio Riva all’Alpe Piattedo“.

Ecco la nuova proposta lanciata dal Cai Strada Storta di Acquate. Una escursione semplice e rilassante, ideale per famiglie, di circa 1,5 ore e 400 metri di dislivello. Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 di domenica 13 giugno presso il parcheggio in via Martiri di Nassiriya.

