Calendario Ande: partecipa al concorso, ancora pochi giorni per mandare la foto di luglio

Entra nel vivo il concorso fotografico di Ande

Montagne di Lombardia: quale è la tua Magnifica Visione?

LECCO – Montagne di Lombardia – Magnifica Visione, siamo agli sgoccioli della prima fase, quella di luglio, del nuovo progetto di Ande per la realizzazione del Calendario 2021, un percorso che ci accompagnerà fino al prossimo ottobre offrendoci la possibilità di scoprire immagini meravigliose.

Questi sono gli ultimi giorni disponibili per inviare le foto della tranche di luglio (prima delle 4 in programma: luglio, agosto, settembre, ottobre). Un’apposita giuria sceglierà 12 fotografie tra tutte quelle ricevute nel primo mese di concorso (qui il regolamento completo). Gli scatti verranno pubblicate sui canali social di Ande e dei media partner del progetto. Al termine del periodo verranno selezionate 13 foto totali (12 + 1 copertina), tra quelle precedentemente selezionate, che costituiranno il nuovo calendario Ande 2021 “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione”.

Inoltre le foto (i 12 scatti selezionati ogni mese) avranno la possibilità di raccontarsi attraverso una scheda di presentazione del protagonista e dello scatto e saranno ulteriormente valorizzate sui canali social dove si racconterà in tempo reale la vostra esperienza: le meraviglie, le emozioni e gli incontri, i sapori, gli accenti, l’avventura e le esperienze. Tutti gli scatti raccolti ogni mese saranno pubblicati in apposita gallery presente sul blog (https://ande.it/qde/) e sul sito di Ande (www.ande.it).

Subito dopo prenderà il via la sessione di agosto inizierà la sessione di Agosto e, sempre ad Agosto, pubblicheremo le 12 fotografie di luglio scelte dalla giura che andranno in finale e verranno anche esposte in una mostra finale che sarà anche l’occasione per annunciare i vincitori e mostrare le 13 foto calendario 2021.

Ricordiamo che tutti possono partecipare gratuitamente al concorso… mettevi in gioco e fate volare la fantasia, l’immagine più bella potrebbe essere proprio la vostra!