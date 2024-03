Ciaspolata notturna all’Alpe di Paglio per il Cai Strada Storta

Una quarantina di persone ha partecipato all’uscita sui monti di Casargo

La Strada Storta sta già pianificando le prossime gite, che apriranno le escursioni primaverili

LECCO – La Strada Storta (sottosezione del Cai Lecco) non si è demoralizzata dopo aver annullato a causa del maltempo le attività sociali di febbraio (gita scialpinistica in Valtellina e giornata in slittino in Engadina), ma è andata avanti con il suo programma. Marzo è cominciato con entusiasmo e un’alta adesione al week-end sciistico a Pinzolo-Madonna di Campiglio, anche se il meteo non è stato ottimale il divertimento e la compagnia non sono mancati.

La forza trainante e coinvolgente della Strada Storta è proseguita anche nella notte di sabato scorso sotto il cielo stellato dell’Alpe di Paglio (Casargo). Una quarantina di persone ha partecipato alla ciaspolata notturna con apericena finale. Gli escursionisti, arrivati al crepuscolo al parcheggio di Paglio, hanno indossato gli scarponi, il frontalino e hanno imboccato la ripida pista che li ha condotti fina alla sommità. Giunti in cima sono scesi lungo il tracciato di salita e hanno completato la serata tutti insieme in allegria al Chiosco, gustando una meritata “apericena”. La Strada Storta sta già pianificando le prossime gite, quelle di aprile, che apriranno le escursioni primaverili.