Concerto di Natale per il Cai Lecco che pensa alla festa per i 150 anni

In Sala Ticozzi le armonie del Coro Grigna e del Coro Alpino Lecchese. Premiati anche i soci più anziani

Il tradizionale appuntamento è stato l’occasione per annunciare i festeggiamenti per i 150 anni del Cai Lecco nel 2024

LECCO – Sono state le armonie del Coro Alpino Lecchese e del Coro Grigna ad allietare la bellissima serata di venerdì in sala Ticozzi organizzata, come da tradizione, dal Cai Lecco per augurare a tutti buone feste.

“Stasera siamo qui per farci gli auguri di Natale e per il nuovo anno con la speranza che il 2024 ci porti pace, serenità e forza per affrontare un tempo presente pieno di inquietudini – ha detto la presidente Adriana Baruffini -. Il 2024 sarà un anno molto importante per il Cai Lecco, fondato il 22 maggio 1874, compie 150 anni. Abbiamo preparato un programma di iniziative che ci permetta di ricordare le nostre origini e le figure fondamentali nella fondazione della nostra sezione e che hanno dato impulso al suo sviluppo. Non sarà solo questo, ci sono infatti tanti altri momenti di socialità che ci porteranno a vivere insieme la montagna e apprezzare quei valori a cui teniamo tanto. Verrà anche pubblicato un libro ricco di illustrazioni e narrazioni dedicato ai primi 50 anni del Cai Lecco, chi lo desiderasse può già prenotarlo contattando il Cai”.

Prima dell’esibizione dei due cori che da anni accompagnano il Cai Lecco in questo evento, c’è stato spazio anche per la solidarietà con la presenza di Telethon Lecco che ha allestito un banchetto per la vendita di prodotti il cui ricavato, come ormai ben sappiamo, è finalizzato a sostenere la ricerca delle malattia genetiche rare. E’ stato il responsabile Renato Milani a salutare la folta platea ricordando quando può essere importante anche un piccolo gesto come l’acquisto di un panettone.

L’assessore del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo ha portato i saluti e gli auguri dell’amministrazione: “Stasera uniamo la musica e l’amicizia che sono anche il cuore dell’esperienza della montagna. Io posso solo ringraziare il Cai Lecco per questo momento, ma soprattutto per tutta l’attività che sta portando avanti. Ci sono grandi progetti per il 150° anniversario e la città di Lecco vuole vivere questo momento anche come occasione di educazione e apertura verso le nuove generazioni”.

Tanti applausi per i due cori diretti dai Maestri Francesco Bussani (Coro Alpino Lecchese) e Riccardo Invernizzi (Coro Grigna) e che si sono uniti nel finale per cantare “Signore delle cime”. Applausi anche per i soci premiati per anzianità di iscrizione al club. Al termine lo scambio di auguri con una fetta di panettone e un bicchiere di vin brulè.

I soci del Cai Lecco premiati per anzianità di iscrizione

Iscritti dal 1974: Carlo Aldè, Costantino Aldè, Massimo Baio, Bruno Bertoldini, Riccardo Cassin, Antonio Corso, Angelo Corti, Paolo Crippa, Mario Crotta, Ermille Dell’Oro, Massimo Di Stefano, Claudio Fumagalli, Giancarla Gattinoni, Silvano Locatelli, Matteo Riva, Riccardo Tondini.

Iscritti dal 1964: Flavio Annoni, Raimondo Brivio, Pierangelo Mazzoleni, Giambattista Vassena.

Flavio Annoni, Raimondo Brivio, Pierangelo Mazzoleni, Giambattista Vassena. Iscritti dal 1954: Veniero Condini