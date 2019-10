In gara a Pieve di Cadore cinque squadre della XIX Delegazione Lariana

I volontari ricordano Ezio Artusi e Giovanni Giarletta, scomparsi in Grignetta

LECCO – C’erano anche i tecnici della XIX Delegazione Lariana alla Dolomiti Rescue Race che si è svolta questo fine settimana a Pieve di Cadore. Si tratta della nona edizione della gara riservata ai componenti del Cnsas, nata con l’obiettivo di favorire l’incontro e il confronto tra le diverse squadre del Soccorso Alpino.

Il percorso si sviluppa per 16 km con 1.250 metri di dislivello in salita e 1.440 in discesa e prevede prove tecniche e di resistenza.

Presente, come ogni anno, anche una rappresentanza dei soccorritori lariani che hanno corso la Dolomiti Rescue Race divisi in cinque squadre (quattro della stazione Triangolo Lariano e una di Dongo) chiudendo la gara in 10^ posizione.

I soccorritori hanno corso con le maglie di Ezio Artusi e Giovanni ‘Charlie’ Giarletta, i due tecnici del Soccorso Alpino scomparsi nel febbraio del 2018 in Grignetta: “Ezio e Charlie hanno corso insieme la Dolomiti Rescue Race e in loro ricordo portiamo avanti la tradizione, correndo con le loro maglie – ha detto Alberto Redaelli, Delegato del Soccorso Alpino XIX Delegazione Lariana che ha partecipato alla corsa – in questo modo li portiamo sempre con noi”.