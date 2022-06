Edizione numero 55 per uno degli appuntamenti più importanti della Società Escursionisti Lecchesi

La formula rimane la stessa: “L’importante è salire in vetta, vi aspettiamo numerosi”

LECCO – “Speriamo in una giornata di sole, vi aspettiamo numerosi per tornare a fare festa tutti assieme con l’Assalto al Resegone“. Il presidente della Società Escursionisti Lecchesi Mauro Colombo non trattiene la sua felicità: dopo due anni di stop a causa del covid e relativo divieto di assembramenti, torna con la 55^ edizione l’Assalto al Resegone.

E’ in assoluto uno degli appuntamenti più importanti della Sel e finalmente, domenica 3 luglio, si potrà tornare a vivere la tradizionale giornata di festa al Rifugio Azzoni, in cima al Resegone. “La formula è sempre la stessa, la partecipazione è libera e non c’è alcun tipo di competizione, l’importante è ritrovarsi tutti assieme – continua Colombo -. Dalle ore 7 alle ore 9 saremo presenti con i banchetti a Versasio (piazzale della funivia) e a Morterone (inizio del sentiero) per il ritiro del cartellino. Ognuno può scegliere il percorso che preferisce, anche salire in Erna in funivia. Come al solito, a seconda del percorso vengono assegnati punteggi diversi che andranno a concorrere per il trofeo che sarà assegnato alla società che avrà raggiunto il punteggio più alto”.

Come da tradizione premi anche alla partecipante più giovane e a quello meno giovane. La quota di iscrizione è di 5 euro (10 euro con il gadget): “Quest’anno abbiamo pensato a un gadget green, un pratico bicchiere di silicone che si può portare ovunque evitando così l’utilizzo dei bicchieri di plastica che sono fonte di inquinamento”.

Il programma della giornata, prima del pranzo, prevede la Santa Messa alla croce, ore 11.30, che sarà celebrata dal parroco di Acquate don Walter Magnoni. “E’ un bel momento per stare in compagnia e per vivere la montagna tutti assieme – ha concluso Colombo -. Quella di quest’anno è un’edizione particolarmente sentita, dopo due anni complicati che ci hanno costretto a interrompere questa bellissima tradizione”.

Le premiazioni con la consegna del trofeo (ora in casa del gruppo Maistracc di Colverde Como) e i riconoscimenti al più giovane e al meno giovane si svolgeranno nella serata di giovedì 7 luglio presso la sede della Società Escursionisti Lecchesi in via Rovereto 2 ad Acquate.