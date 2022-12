Falesia di Versasio, distacco di un grande masso. Prestare attenzione

Il distacco è avvenuto indicativamente nel settore Avalon

LECCO – Un grosso masso si è staccato dalla Falesia di Versasio, indicativamente nel settore Avalon. Si tratta di un distacco consistente avvenuto probabilmente uno o due giorni fa.

Quella di Versasio è una Falesia molto frequentata per le innumerevoli vie di arrampicata che propone e per il contesto decisamente suggestivo in cui è collocata.

A segnalare il distacco sono stati anche i Ragni di Lecco, con un post sulla propria pagina Instagram.

Su questa falesia, tra il 2016 e il 2017, all’interno del “Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi” sono stati effettuati alcuni interventi tra cui la pulizia dei sentieri, la bonifica di alcuni massi pericolanti e la verifica degli ancoraggi.

Progetto che ha visto coinvolti: Regione Lombardia, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Comune di Lecco,Provincia di Lecco, Collegio regionale Guide alpine Lombardia, Camera di Commercio di Lecco e Comunità Montana del Lario Orientale quest’ultima già informata di quanto accaduto.