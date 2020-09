InGrigna! Al rifugio Rosalba torna la cultura della montagna

Appuntamenti letterari e incontri inediti

Il 27 settembre tra le guglie della Grignetta

MANDELLO – Domenica 27 settembre al Rifugio Rosalba, in Grignetta, torna la cultura di montagna con un evento che ospiterà appuntamenti letterari e incontri inediti. Dopo il successo di In Grigna! Festival che si è tenuto a settembre 2019, il Rifugio Rosalba, con la collaborazione di Campsirago Residenza e la partecipazione dei Ragni di Lecco, organizza una giornata dedicata alla letteratura di montagna e agli alpinisti che hanno scalato e scalano ancora oggi queste meravigliose rocce, rinnovano così la volontà di valorizzare e raccontare lo spettacolare territorio della Grignetta e la sua storia.

Proseguendo dall’omaggio a Riccardo Cassin del 2019, con l’evento di quest’anno si vuole invitare il pubblico a salire al rifugio e condividere con ospiti d’eccezione il racconto e l’esplorazione della storia della Grignetta, delle sue rocce e quella dello stesso rifugio Rosalba. Aprirà la giornata, alle ore 11, Marco Albino Ferrari che torna al Rosalba per presentare il suo ultimo romanzo, Mia sconosciuta, uscito in libreria il 23 luglio 2020. Come è nello stile di Ferrari, l’autore darà vita a un dialogo in rapporto diretto con il pubblico, rivelando anche i segreti del suo libro più personale e le motivazioni che lo hanno portato a scrivere in prima persona un intimo racconto su sua madre. Un incontro diretto tra scrittore e spettatore, al riparo dalle montagne, filo conduttore del libro.

Alle 13.30 Serafino Ripamonti, alpinista, giornalista e autore del libro I ragni di Lecco, racconterà, attraverso video e immagini inedite, le vicende e gli aneddoti dell’infinita storia d’amore fra i Maglioni Rossi e la montagna che ha visto nascere e crescere sui suoi torrioni di calcare la meglio gioventù dell’alpinismo lombardo e italiano. Una storia fatta di piccole e grandi imprese, di memorabili momenti di amicizia e goliardia, di personaggi celeberrimi e di semplici appassionati che, oggi come cento anni fa, continuano a sognare i sentieri, le creste, le guglie e i canaloni della montagna “ripida e ferrigna”. Quella di Serafino Ripamonti non sarà una presentazione tout court del libro, ma ricostruirà, avvalendosi anche di immagini storiche e di materiali video inediti appartenerti gli archivi storici dei Ragni e non solo, la storia dell’arrampicata in Grignetta.

Alle 15.00 il terzo incontro, assolutamente inedito: Ivano Zanetti, storico chiodatore della Grigna, presenterà in prima assoluta la richiodatura di una via sulla vicina Piramide Casati dedicata ad Achille Pasini, storico gestore del Rifugio Rosalba. Il desiderio di Ivano Zanetti – all’interno di un progetto più ampio di rivalorizzazione delle vie della Grigna, alcune delle quali rimaste irripetute perché chiodate in modo tradizionale – è infatti quello di rendere la via Achille Pasini accessibile agli amanti della Grigna. Attraverso foto e video raccolti durante il lavoro in parete il pubblico potrà riscoprire una via quasi dimenticata e conoscere il lavoro che c’è dietro alla chiodatura di una via alpinistica di notevoli difficoltà. Il rifugista Achille Pasini, era un punto di riferimento per gli alpinisti della Grigna della sua generazione: sapeva aggregare le persone attorno alla passione per la montagna, diventando un padre dei giovani alpinisti, a cui forniva appoggio e sostegno negli anni di apertura e di scoperta delle vie più dure ed inaccessibili della Grigna. Con Ivano Zanetti dialogheranno Serafino Ripamonti e il fotografo, filmmaker e scrittore Manrico Dell’Angola, il cui libro Uomini fuori posto è stato da poco riedito da Idea Montagna Edizioni.

Al tramonto tornano al Rifugio Rosalba i danzatori Alice Beatrice Carrino e Giuseppe Morello che chiuderanno la giornata con una suggestiva improvvisazione di danza sulla cresta della montagna, palcoscenico naturale dell’evento In Grigna! Tutti gli incontri e la performance sono a ingresso gratuito. L’evento In Grigna! è organizzato dal Rifugio Rosalba con la collaborazione di Campsirago Residenza e la partecipazione dei Ragni di Lecco. Ha il patrocinio del Cai sezione Milano. (Info www.festivalingrigna.it; ingrignafestival@gmail.com)