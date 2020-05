Montagna. Sei anni fa la posa del nuovo crocione sul San Martino

Tutti uniti per ricordare l’amico Fabio Gariboldi

L’8 maggio 2014 la posa, a giugno l’inaugurazione

LECCO – Un’idea nata per ricordare Fabio Gariboldi, membro del Gruppo Escursionisti Rancesi, morto a causa di un malore alla cappelletta del San Martino. Gianmario Maver, un amico, decide di raccogliere dei soldi per organizzare qualcosa per ricordarlo, un veloce consulto col presidente del Ger Luigi Gigio Aondio e subito nasce l’iniziativa di una nuova croce sul San Martino visto che quella vecchia era ormai rovinata irrimediabilmente.

Maver, con l’entusiasmo che lo contraddistingue, la notte stessa si mette all’opera e butta giù un disegno. Trovata la Carpenteria Olginatese che avrebbe eseguito il lavoro, il resto è una storia di solidarietà: “Oggi ricorre l’anniversario della posa del crocione e mi sembrava bello ricordarlo anche per rivolgere un pensiero all’amico Fabio. La cosa più bella è che il progetto ha unito tantissime persone che hanno contribuito per finanziare i lavori. Ogni volta che ho chiesto ho sempre trovato le porte aperte”.

Tanti amici si sono ritrovati a lavorare nei mesi successivi per preparare la posa della croce con l’obiettivo di posarla il prima possibile: “Era l’8 maggio 2014 quando la croce venne posata in cima al San Martino, mentre l’inaugurazione ufficiale avvenne il 22 giugno dello stesso anno” .