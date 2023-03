Parole Verticali, oggi il primo episodio dei podcast dei Ragni di Lecco

Su Youtube e Spotify i podcast originali prodotti dai Maglioni Rossi

LECCO – A partire da oggi, con un episodio dedicato alla storia e i protagonisti del boulder, prende il via Parole Verticali la serie che inaugura i podcast originali del Gruppo Ragni della Grignetta. I podcast della serie Parole Verticali saranno fruibili sia come video sul nostro canale YouTube sia in formato audio sul nuovo canale Spotify. Parole Verticali è una serie dedicata al mondo dell’arrampicata e dell’alpinismo di oggi, con interviste e interventi degli scalatori del Gruppo Ragni e dei più grandi protagonisti del mondo dello sport verticale.

“Presto la serie si arricchirà con altri interessanti episodi e a breve le affiancheremo un’altra serie di podcast dal titolo Nella tela dei Ragni, nella quale andremo a rievocare le avventure e i personaggi che hanno reso celebre nel mondo il nome dei Ragni di Lecco, raccontata attraverso la penna di Serafino Ripamonti e Fabio Palma, con le testimonianze le interviste ai protagonisti. Vi aspettiamo tutti sul nostro canale YouTube e sul nostro canale Spotify per cominciare assieme questa nuova avventura”.