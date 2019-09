Il 6 settembre alle 18 l’inaugurazione della mostra al rifugio Porta

Durante la serata verranno proclamate le foto vincitrici

PIANI RESINELLI – L’appuntamento è al rifugio Porta, ai Piani Resinelli, venerdì 6 settembre alle 18 quando è in programma l’inaugurazione della mostra nata dall’iniziativa “Grignetta Photo Contest”.

La prima edizione del concorso fotografico indetto dal rifugio Porta, ai piedi della Grignetta, vede la collaborazione del Foto Club di Lecco e dell’agenzia McClick.

Il tema del concorso fotografico era la Grignetta e tra tutte le fotografie pervenute ne sono state selezionate venti. Le fotografie finaliste verranno esposte nel cortile del rifugio Porta, dove la mostra sarà allestita per tutto il weekend, in concomitanza con l’evento In Grigna! Festival.

Durante la serata di venerdì 6 settembre verranno inoltre proclamati i tre vincitori (premi in denaro e soggiorni in rifugio). La fotografia vincitrice resterà al Rifugio Porta, che la esporrà nella propria collezione permanente. L’appuntamento è alle ore 18 seguirà un aperitivo (info rifugiocporta.com)