Soccorso Alpino, in Val Gerola gli esami per la qualifica di TeSA

Coinvolti tredici soccorritori e quattro istruttori del Cnsas

Per garantire un elevato standard tutti gli operatori devono sottoporsi a un dettagliato piano formativo

LECCO – Il Cnsas lombardo è composto da quattro delegazioni alpine (XIX Lariana, VII Valtellina – Valchiavenna, VI Orobica e V Bresciana) e dalla IX Delegazione speleologica: sempre più spesso, durante gli interventi e anche negli addestramenti, i nostri tecnici collaborano e agiscono in ambiti territoriali più estesi, sia a livello locale, sia nazionale.

Durante il fine settimana, i tecnici della XIX Delegazione Lariana e della VI Delegazione Orobica hanno completato il loro percorso formativo per conseguire la qualifica di TeSA (tecnico di soccorso alpino), alla quale si può accedere previo superamento di una serie di prove e solo in quanto già conseguita la qualifica di OSA (operatore di soccorso alpino), necessaria per entrare a fare parte del Corpo, per il soccorso in ambito alpino.

1 di 4

Gli esami si sono svolti in Val Gerola, nella località di Pescegallo, in provincia di Sondrio e hanno interessato tredici soccorritori e quattro istruttori del Cnsas. I tecnici alpini del Cnsas operano in diversi ambiti, come alpinismo, escursionismo, attività sportive in ambiente montano, ricerca di persone disperse e soccorso alla popolazione residente.

Per garantire un elevato standard d’intervento, tutti gli operatori del Cnsas devono sottoporsi a un dettagliato piano formativo, che dopo le verifiche d’accesso per entrare nel Corpo, garantisce un iter costante di addestramento e formazione.