Uscita in bici per l’Uoei Lecco con meta San Genesio

Una quindicina i bikers che domenica si sono dati appuntamento presso la sede dell’associazione

LECCO – Domenica mattina all’insegna della passione per la mountain bike per i membri dell’UOEI Lecco. Una quindicina di bikers si sono dati appuntamento presso la sede dell’associazione per affrontare una delle mete più iconiche della Brianza: il San Genesio, un classico per gli amanti delle due ruote nella stagione invernale.

La giornata, baciata da un sole splendente e temperature insolitamente miti per novembre, ha contribuito a rendere l’uscita un successo, bissando il gradimento della prima gita stagionale. Tra i partecipanti, un mix eterogeneo di appassionati: dai giovanissimi come Andrea, 12 anni, agli esperti come Pasquale, 73 anni, ancora pronto a misurarsi con i tratti tecnici in discesa. Il gruppo ha unito bikers con mountain bike tradizionali e modelli elettrici, dimostrando che la passione per la MTB supera ogni differenza di età o approccio tecnico.

Il percorso è stato adattato alle abilità dei partecipanti: chi desiderava una sfida maggiore ha scelto la discesa più tecnica, mentre gli altri hanno optato per una variante più semplice ma altrettanto gratificante. Il rientro è avvenuto lungo la ciclabile vista lago, che ha regalato panorami suggestivi e il tempo per rilassarsi dopo le fatiche del giorno.

La giornata si è conclusa nella sede dell’UOEI, in corso Promessi Sposi, con un momento conviviale: una pasta al ragù che ha consolidato lo spirito di gruppo e la voglia di condividere esperienze.

Per chi fosse interessato a unirsi alle attività dell’UOEI Lecco, la sede è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle 21:00, pronta ad accogliere nuovi appassionati di sport, natura e amicizia.