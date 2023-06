Abbadia. Apre i battenti la mostra ‘Monti/Volti: le facce della montagna’

Fino al 25 giugno visitabile in sala civica ad Abbadia

Dodici personaggi legati al mondo della montagna emergono da immagini e scrittura

ABBADIA – Scrittura e fotografia unite per far conoscere dodici personaggi legati al mondo della montagna. Dodici storie che i primi visitatori della mostra ‘Monti/Volti: le facce della montagna’ hanno potuto conoscere da vicino oggi, venerdì, quando le porte della sala civica Don Carlo Gnocchi di Abbadia si sono aperte per condurli verso un mondo fatto di grandi imprese, ma anche di quotidianità.

Perché la montagna è soprattutto lentezza, sostantivo che spesso mal si sposa con quest’epoca frenetica, la stessa ricercata negli scatti da Michela Ravasio, che ha adottato un approccio lontano dal digitale, ritraendo i soggetti su una pellicola 6×6 Kodak Portra.

Ad accompagnarli, lo scritto di Elena Lo Muzio: dalle interviste raccolte ha voluto estrapolare un lato del carattere capace di descrivere volti e profili umani, che come le montagne si rendono riconoscibili stagliandosi di fronte allo spettatore, trasmettendo una storia. Indipendentemente dal tipo di fruitore: è una mostra per gli amanti della montagna, per chi la vive, ma anche per chi non la conosce.

La mostra sarà visitabile fino al 25 giugno, negli orari d’apertura del Civico Museo Setificio Monti (da mercoledì a venerdì 14-18, sabato e domenica 10-13, 14-18). E’ Legata al Sopradime La Grigna Festival (nei rifugi dal 24 giugno al 5 agosto).