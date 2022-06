Previsti pranzo e concerto di musica classica presso la struttura

All’interno della rassegna in programma altri due appuntamenti. Seguirà il week-end successivo l’inaugurazione del Rifugio Elisa

MANDELLO – Rifugi e musica: questi i temi centrali su cui si baserà la rassegna “Armonie tra Cielo e Terra 2022”, che vedrà come prima struttura protagonista domenica 26 giugno il Rifugio Elisa, recentemente ristrutturato.

A partire dalle ore 14 si esibirà in un concerto di musica classica un quartetto d’archi tutto al femminile. Ad anticipare lo spettacolo il pranzo in rifugio. Seguiranno le settimane successive altri due appuntamenti:uno al Rifugio Brasca e uno al Rifugio Omio, entrambi in provincia di Sondrio.

Per prenotarsi e disporre di tutte le informazioni a riguarda, consultare la locandina.

Avviata inoltre dai titolari dei rifugi coinvolti nel progetto una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare a sostenere “Armonie tra cielo e terra” e ulteriori futuri eventi legati alla montagna.

L’iniziativa di domenica farà da apripista a un altro importante accadimento per il Rifugio Elisa: i festeggiamenti per l’inaugurazione della struttura, in programma domenica 3 luglio.