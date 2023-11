Cai Colico si rinnova: cambia sede e realizza una nuova sala boulder

In via Asilo 1 a Villatico l’associazione ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo di storia

A “battezzare” le pareti della sala boulder la campionessa Beatrice Colli

COLICO – Uno spostamento di appena 150 metri, quindi apparentemente di poco conto, ma che per il Cai Colico ha significato dare il via a una piccola rivoluzione: la nuova sede della sezione e la sala boulder inaugurate di recente non hanno lasciato Villatico, frazione di Colico, trovando collocazione in via Asilo 1 dietro la Chiesa di San Bernardino, ma il breve passaggio compiuto segna comunque l’inizio di un nuovo capitolo di storia per l’associazione alpinistica.

Pagine da riempire con tratti bianchi di magnesite, i primi lasciati il giorno del taglio del nastro nientemeno che da Beatrice Colli, fresca del titolo italiano Speed (il terzo consecutivo), madrina di giornata che ha mosso i primi passi di arrampicata proprio nella vecchia sala boulder del Cai Colico, essendo originaria del paese sul lago anche se, attualmente, si allena a Lecco.

“Ci ha tenuto a essere presente – spiega Valerio Masa, presidente del Cai Colico – è stata lei a dare il via alle scalate sabato e le ha fatto piacere vedere questo cambiamento, sapere che abbiamo ricostruito tutto e siamo ripartiti da zero”.

La sala boulder infatti, oltre a cambiare ubicazione, è stata completamente rinnovata rispetto alla precedente e potranno accedervi tutti, soci e non soci, bambini e adulti provenienti non solo da Colico ma anche da altri paesi dell’Alto Lago e della Bassa Valtellina. Un pubblico che già prima del trasferimento frequentava la sala di arrampicata, tra cui è possibile individuare anche i 600 soci della sezione.

Al momento inaugurale presente anche tutto il consiglio del Cai, l’Amministrazione comunale con il vicesindaco Davide Ielardi che ha voluto tenere un discorso. “Ci ha ringraziato come associazione per il nostro lavoro e per l’immediato spostamento nella sala nuova: tutto è avvenuto in pochi mesi per cercare di dare continuità alle attività, abbiamo chiuso i vecchi spazi ad aprile”, continua Masa. Non hanno voluto mancare al lieto evento neanche i presidenti Cai di altre sezioni della zona e tutto il gruppo di ragazzi che si occuperà di gestire le aperture della palestra, oltre che tantissimo pubblico, composto da grandi e piccoli desiderosi di avvicinarsi all’arrampicata.

Dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 21.30, la sala boulder sarà a disposizione degli arrampicatori, mentre la sede sarà operativa tutti i venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00.

E non si tornerà indietro: il trasferimento è più che mai definitivo perché nell’edificio dove l’ex sede si trovava sono in corso dei lavori, che tuttavia non interessano il futuro della sezione colichese: “Non faremo più ritorno in quello spazio – precisa il presidente – l’immobile è in fase di ristrutturazione con fondi PNRR, ma non si conosce ancora quale sarà la destinazione d’uso una volta completati gli interventi”.