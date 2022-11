Sabato 19 e domenica 20 novembre due giorni di festa per la nuova falesia in località Zapel

Il fortissimo climber Maurizio Zanolla ha risposto all’invito del Comune e dell’Asd Deportivo de Perlee

PERLEDO – “Toccare il cielo è un’avventura dello spirito”. Così disse Manolo, soprannome del famosissimo arrampicatore Maurizio Zanolla, un motto che l’Amministrazione di Perledo ha fatto suo in vista dell’inaugurazione della nuova palestra di roccia in località Zapel, prevista per sabato 19 e domenica 20 novembre.

Due giorni di festa resi possibili non solo grazie al patrocinio del Comune, ma anche al contributo Asd Deportivo de Perlee, per ringraziare la famiglia Ferrè, proprietaria della falesia, e Oreste che l’ha attrezzata per l’arrampicata.

Sabato sera, oltre ai dovuti riconoscimenti, il taglio del nastro in sala civica e la presentazione ufficiale del progetto, mentre domenica mattina si giungerà a piedi fino alla base della parete per assistere a una dimostrazione di arrampicata sportiva in cui interverrà proprio Maurizio Zanolla, il mitico Manolo, uno dei più forti arrampicatori tra gli Anni ’80 e ’90 soprannominato Il Mago. A seguire Rancio Alpino in piazza della Chiesa.