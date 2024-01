Una giornata in palestra d’arrampicata per il Cai di Bellano

Una cinquantina di soci, giovani e meno giovani, si sono cimentati sulla “plastica”

Direttivo molto soddisfatto per il successo della proposta e il divertimento di tutti i partecipanti

BELLANO – Trasferta in terra bergamasca per il Cai Ballabio. Domenica 14 gennaio oltre cinquanta soci hanno raggiunto la palestra di arrampicata “Orobia Climbing” di Curno per una giornata di arrampicata indoor. Il direttivo della sezione ha provveduto a riservare l’area “Academy” della struttura così che i più giovani (4 anni) e meno giovani hanno potuto cimentarsi sulle numerose vie di arrampicata tracciate sulle pareti artificiali; a disposizione dei partecipanti diverse vie per bambini e anche una grande area boulder.

Grande soddisfazione per il direttivo per il successo della proposta e tanto divertimento per tutti i partecipanti. A breve si terrà l’assemblea dei soci con le elezioni del nuovo consiglio direttivo mentre nel mese di febbraio sono previste due escursioni sulla neve ancora da programmare. Il direttivo della sezione Cai di Bellano ricorda che è in corso il tesseramento per l’anno 2024 e invita tutti a visitare i propri profili social per rimanere aggiornati sulle prossime proposte.