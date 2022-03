Con il Cai Calco uno stage per imparare ad affrontare le ferrate

Il corso prevede quattro lezioni teoriche e quattro uscite sul territorio

Iscrizioni entro il 29 marzo presso la sede del Cai Calco

CALCO – Una stage per imparare, con lezioni teoriche e uscite pratiche, come affrontare le vie ferrate ed i sentieri attrezzati. E’ quanto propone la sezione di Calco del Club Alpino Italiano con una serie di appuntamenti in partenza giovedì 31 marzo, data in cui verrà presentato in sede il corso.

Quattro, come dicevamo, le uscite previste: il 3 aprile ai Pizzetti in Val Verde a Coltiglione, il 24 arile alla ferrata 25° corno Centrale, l’8 maggio alla ferrata Minonzio e il 29 maggio ad Artavaggio, Sasso Nipoti.

A intervallare le uscite le lezioni teoriche: dopo il primo appuntamento conoscitivo, il 22 aprile si parlerà di tecniche e materiali della via ferrata, intesa come l’insieme strutture e attrezzature fissate e/o realizzate artificialmente su una parete rocciosa per facilitarne la salita in sicurezza. Le lezioni teoriche prevedono altri due incontri: il 5 maggio sull’orientamento e il 26 maggio su nodi e manovre.

Per informazioni ed iscrizioni presentarsi alla sede del Cai Calco il martedì e venerdì sera entro e non oltre il 29 marzo, fino ad esaurimento posti disponibili.