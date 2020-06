Soccorso speleologi al Pian del Tivano, notte in grotta a causa del maltempo

I soccorritori hanno raggiunto i due speleologi rimasti bloccati nell’Abisso dei Giganti

A causa del maltempo hanno trascorso la notte in grotta. Il recupero è ripreso questa mattina

SORMANO – Hanno trascorso la notte in grotta, ad una profondità di -220 metri, i due speleologi rimasti bloccati nella cavità Abisso dei Giganti al Pian del Tivano (Sormano) dopo un infortunio. Con loro i nove soccorritori che nel pomeriggio di ieri, lunedì, li hanno raggiunti per portarli fuori dalla grotta.

A causa delle abbondanti precipitazioni di lunedì sera, infatti, il gruppo ha deciso di rimanere al campo base aspettando migliori condizioni metereologiche per affrontare la risalita della grotta.

I due erano entrati venerdì insieme ad altri speleologi del Gruppo Speleologico Tivano nella cavità per documentarne lo sviluppo. Mentre una parte del gruppo è riemersa nel primo pomeriggio di domenica, uno dei tre rimasti nella grotta, durante l’esplorazione, si sarebbe infortunato non riuscendo più a risalire. I tre sarebbero quindi tornati al campo base dove hanno trascorso la notte tra domenica e lunedì, nella speranza che le condizioni dell’infortunato migliorassero. Constatata la mattina l’impossibilità di risalire, uno dei tre speleologi è quindi risalito in superficie dove, ad attenderlo, c’erano alcuni compagni tornati a verificare la situazione date le forti piogge cadute nel pomeriggio di domenica.

Nella tarda mattinata di lunedì sono cominciate le operazioni di recupero da parte del Soccorso Speleologico. Il gruppo dovrebbe riuscire a riemergere dalla grotta nella giornata di oggi.