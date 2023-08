Domenica 17 settembre “La Cittadina” in concerto al rifugio Sev

Note musicali ai Corni di Canzo con la banda

Un’occasione per trascorrere una splendida giornata e sentire musica dal vivo

VALMADRERA – Domenica 17 Settembre il Corpo Musicale “La Cittadina” di Meda (MB) sarà protagonista all’Alpe di Pianezzo ai Corni di Canzo, presso il Rifugio Sev a 1276 metri di altitudine. In questa splendida location, che si raggiunge con un minimo sforzo fisico ma alla fine appagato da un ambiente ricco di bellezze naturali, dall’ampio terrazzo del rifugio si può ammirare un panorama superbo e solenne che spazia dalle lontane Alpi alla ramificazione del Lago di Como, alle Grigne, al maestoso Resegone e al Monte Moregallo, nonché sulle città di Lecco e Valmadrera.

“La Cittadina” ritorna a suonare al Rifugio Sev, dopo due anni di interruzione dovuta alla pandemia, grazie alla collaborazione del presidente della Società Escursionisti Valmadreresi Ivan Anghileri e dei suoi collaboratori che gestiscono il rifugio la cui costruzione, iniziata nel 1957 e terminata nel 1964 grazie al contributo di numerosi Soci volontari, è divenuta meta degli escursionisti di tutta la Brianza, un tempo per sciare e oggi per camminare tra la natura e arrampicate.

Un’occasione per trascorrere una splendida giornata per sentire musica dal vivo in quota, salendo dall’Alpe Onida, piccola frazione sopra il Comune di Valbrona, oppure, con un percorso più lungo attraverso la foresta demaniale partendo da Canzo dalle Fonti di Gajum oppure anche da Valmadrera attraverso i boschi partendo dalla frazione Belvedere.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.45 la celebrazione della Santa Messa alla Cappellina sui prati antistanti il rifugio con accompagnamento musicale e, dopo aver apprezzato la buona cucina del rifugio, alle ore 14 l’esibizione del corpo bandistico. La Banda medese proporrà con la direzione del M° Sergio Carlo Vecerina una scaletta di brani molto conosciuti, allegri e spensierati come è l’intenzione di trascorrere la giornata: dal valzer “La Romanina” a “Kriminal Tango”, dall’allegra “Reginella Campagnola” alla beguine “Love in Portofino” per continuare con il fox-trot “Fiorin Fiorello” e molti altri brani “intramontabili”.