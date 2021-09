Valmadrera. Per il 70° dell’Osa in scena lo spettacolo “Eiger: l’ultima salita”

Appuntamento al teatro Artesfera domenica 26 settembre alle ore 21

Lo spettacolo è ispirato alla vicenda che vide protagonisti due scalatori lecchesi: Claudio Corti e Stefano Longhi

VALMADRERA – In occasione dei festeggiamenti per i 70 anni di fondazione dell’O.S.A. – Organizzazione Sportiva Alpinisti di Valmadrera, domenica 26 settembre alle ore 21 presso il cinema teatro Artesfera andrà in scena lo spettacolo teatrale “Agosto 1957 – Eiger: l’ultima salita” una coproduzione Lo Stato dell’Arte e Cai Lecco.

Lo spettacolo, scritto da Mattia Conti, è liberamente ispirato alla vicenda che vide protagonisti due scalatori lecchesi: Claudio Corti e Stefano Longhi. Nell’agosto del 1957 partirono alla volta della parete Nord dell’Eiger con l’obiettivo di diventare i primi italiani a conquistarla, purtroppo l’impresa si tramutò in tragedia. Solo Claudio Corti tornò mentre il

corpo senza vita di Stefano Longhi rimase in parete per quasi due anni. Lo spettacolo pone l’attenzione proprio sulla figura di Stefano Longhi, provando ad immaginarne i sogni, le speranze ma anche la delusione e la paura.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria e green pass. Per prenotazioni: Giovanna Corti 347 0851377 / Marta Valsecchi (dalle 13 alle 20) 338 6871765.