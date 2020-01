Piani di Bobbio, successo per la giornata ‘Sicuri con la neve’

Simulazioni, eventi e conferenze con il Soccorso Alpino e il Cai per prevenire i rischi in montagna d’inverno

Il delegato Cnsas Alberto Redaelli: “Tanta partecipazione, siamo soddisfatti”

BARZIO – Una giornata di formazione e prevenzione sui rischi in montagna nella stagione invernale. E’ la fortunata campagna promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ‘Sicuri con la neve’, andata in scena oggi, domenica, ai Piani di Bobbio con la partecipazione dei volontari della XIX Delegazione Lariana.

Dalla mattina fino al tardo pomeriggio gli uomini del Soccorso Alpino (stazioni di Lecco e Valsassina) in collaborazione con il Cai e altri volontari (oltre un centinaio le persone coinvolte in totale) sono stati presenti sugli impianti da sci con convegni, percorsi, simulazione di interventi e molto altro. Obiettivo: prevenire i rischi e informare gli interessati sui comportamenti corretti da tenere in montagna nel periodo invernale.

La tavola rotonda è stata dedicata alle valanghe: tre i relatori che hanno parlato approfonditamente di questo fenomeno, Tito Gianola, tecnico del Soccorso Alpino ed elicotterista, Alberto Redaelli, Delegato della XIX Delegazione Lariana e il dottor Giovanni Castagnola.

Il Delegato Redaelli ha voluto sottolineare l’importanza degli interventi sempre più immediati in elisoccorso: “Se pensiamo a non molti anni fa l’obiettivo era portare l’infortunato il prima possibile in ospedale, oggi grazie ad un servizio sempre più completo ed efficiente, in elicottero possiamo trasportare sul luogo della valanga i tecnici soccorritori, l’unità cinofila di ricerca e il personale medico. La tempistica di intervento è importantissima, più e breve più c’è possibilità di trarre in salvo la persona coinvolta”.

Durante la giornata è stata ricordata anche l’importanza di affrontare le escursioni in montagna d’inverno con l’attrezzatura e l’abbigliamento adeguato: “Negli ultimi mesi ci sono stati diversi incidenti sulle nostre montagne, alcuni anche tragici – ha detto Redaelli – abbiamo dovuto purtroppo constatare come spesso siano stati causati dalla scarsa preparazione all’ambiente invernale. Per questo è stata ricordata l’importanza di avere con sé la giusta attrezzatura, tra cui, imprescindibili, i ramponi ben strutturati, e non i più comuni e comodi ramponcini”.

“Nel complesso – ha concluso il Delegato – siamo molto soddisfatti della partecipazione alla giornata. Da parte mia un sentito ringraziamento alle Stazioni della Valsassina, ‘padroni’ di casa e organizzatori degli eventi per la giornata, e di Lecco che hanno coadiuvato. Appuntamento al prossimo anno con Sicuri con la neve!”.

