CALOLZIOCORTE – Si informano i cittadini di Calolziocorte che a seguito di alcune segnalazioni pervenute agli Uffici Comunali, che nessun dipendente comunale effettua chiamate telefoniche ai cittadini proponendo di effettuare visite a domicilio per assistenza, compagnia o per raccogliere informazioni personali. In caso di telefonate di questo tenore Vi invitiamo a informare la Polizia Locale al n° 0341 639221.