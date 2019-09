Garlate, corso di difesa personale gratuito con Dimensione Shaolin

Dal 30 settembre il corso di difesa personale a Garlate

L’appuntamento è organizzato con Dimensione Shaolin

GARLATE – Dimensione Shaolin Garlate, in collaborazione con il comune di Garlate, organizza un corso di difesa personale gratuito. Il corso partirà il prossimo 30 settembre e si svolgerà nella palestra della scuola primaria “A. Frank” (via Stoppani 40, ingresso da via Cios).

Il corso si svolgerà il lunedì dalle 20.30 alle 21.45. Per informazioni e iscrizioni: Raffaele Venzi (istruttore) 380 3683898; Emanuele Manzoni 346 4770279; dimensione.shaolin.garlate@gmail.com.