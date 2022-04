Merate: sportivo dell’anno. Candidature entro il 30 giugno

MERATE – C’è tempo fino al 30 giugno per segnalare in Comune la candidatura al “Premio sportivo dell’anno 2021”, riconoscimento destinato ad atleti, tecnici e dirigenti meratesi o tesserati per società/associazioni sportive meratesi, che nel corso dell’anno 2021 si sono particolarmente distinti per l’attività agonistica svolta ed i risultati raggiunti.

Per presentare la candidatura è possibile utilizzare questo modulo (CLICCA QUI).