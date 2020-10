Osnago, a porte chiuse l’incontro di riflessione sulla gestione del Covid. Sarà trasmesso su Fb

Il peggiorare della situazione sanitaria ha fatto optare gli organizzatori per questa scelta

L’incontro si terrà giovedì alle 20.45 in sala civica: il pubblico potrà seguirlo attraverso la pagina Facebook di Progetto Osnago

OSNAGO – Si terrà a porte chiuse e verrà trasmessa in diretta streaming su Facebook la conferenza “E’ andato tutto bene? Riflessioni sulla gestione dell’emergenza Covid in Lombardia” in programma giovedì sera in sala consiliare a Osnago. L’aggravarsi della situazione sanitaria legata alla pandemia Covid ha infatti portato gli organizzatori di Progetto Osnago a optare per un cambiamento di programma rispetto a quanto previsto in un primo momento.

“Per ragioni di prudenza, pur avendo adottato misure atte a ridurre ogni rischio di contagio, come la misurazione della temperatura corporea, il distanziamento in sala con l’accesso previsto per un massimo di 56 persone e l’obbligo di indossare la mascherina, abbiamo deciso di confermare l’iniziativa ma tenerla a porte chiuse senza la presenza di pubblico”.

L’unico modo di seguire l’evento sarà, pertanto, attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook di Progetto Osnago.

La tavola rotonda, in programma a partire dalle 20.45, vedrà protagonisti come relatori il sindaco di Osnago Paolo Brivio, il primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Merate Davide Guzzon, il direttore sanitario Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco Andrea Millul, il medico di famiglia del distretto di Merate Laura Rossi e il consigliere regionale nonchè medico neonatologo Michele Usuelli.