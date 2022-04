Pallamano: il 1° maggio il torneo delle scuole con HC San Giorgio Molteno

Il torneo è il momento finale di un percorso avviato in diverse scuole del territorio

MOLTENO – Ben ventisei squadre e oltre duecento bambini coinvolti in un vero e proprio “Festival della Pallamano” che coinvolgerà tutto lo staff dell’HC San Giorgio Molteno, i professori ed ovviamente genitori dei giovani futuri atleti. E’ tutto pronto per il torneo delle scuole, organizzato dall’Handball Club San Giorgio Molteno in programma domenica 1 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, al PalaSangiorgio e alla palestra comunale “Elio Mauri”.

Grazie al prezioso contributo dei tecnici Branko Dumnic ed Esteban Alonso, con il fondamentale supporto di Davide Campestrini ed Alexis Marzocchini, è stato infatti portato avanti il progetto “La Pallamano per tutti”, creato dal dirigente Gianni Breda. Coinvolti i bambini delle scuole primarie di Molteno, Castello, Costa Masnaga, Bulciago, Nibionno e Giussano.

La formula utilizzata ha previsto un lavoro impostato dapprima su attività e giochi propedeutici, per poi passare gradualmente a una minima impostazione tecnica ed alcune delle principali caratteristiche del regolamento di gioco. Si è poi passati alle partite con le classi vincitrici delle terze, quarte e quinte che si sfideranno domenica nel “Torneo delle Scuole”, che decreterà le squadre vincitrici per ogni categoria.

“Vogliamo ringraziare particolarmente tutti i dirigenti scolastici, gli insegnanti ed i coordinatori dei vari istituti consultati, che hanno mostrato piena disponibilità e fiducia ed è grazie anche a loro se è stato possibile organizzare questo particolare torneo – puntualizzano dall’Hc San Giorgio Molteno -. Vogliamo anche ricordare il lavoro di divulgazione e insegnamento di questo splendido svolto da Esteban Alonso nelle scuole secondarie di Merate al Comprensivo Manzoni di Merate e Fermi di Barzanò. Un lavoro considerevole, un impegno continuativo, che si può sintetizzare in questi significativi numeri:360 ore di lezione nei vari Istituti Scolastici, 650 bambini coinvolti dagli 8 agli 11 anni, 500 ragazzi coinvolti dai 12 ai 14 anni e 3000 km effettuati per recarsi presso le scuole del territorio”.