Pallamano, il Molteno cala il poker: vittoria anche a Palermo

Quarta vittoria consecutiva per il Salumificio Riva Molteno, ora in zona play off

Un’altra prova maiuscola per il giovane giocatore moltenese Giuseppe Cuzzupè, miglior realizzatore insieme al capocannoniere Bernachea

MOLTENO – Un’altra vittoria, la quarta consecutiva, per il Salumificio Riva Molteno che espugna cosi il campo del Re Borbone Cus Palermo, con il punteggio di 25-30 (14-17), nel match valido per la quinta giornata di ritorno.

Una vittoria molto importante sotto tanti punti di vista per la squadra del nuovo tecnico Danilo Gagliardi. Dal suo arrivo, il team moltenese ha inanellato una serie di vittorie che hanno portato la squadra moltenese alla quarta posizione in classifica, a soli due punti dalla seconda piazza, in vista dei play off.

Venendo al match di sabato, il Cus Palermo parte forte, portandosi sul 6-3 ad inizio partita. Locali molto motivati, con Molteno un po’ spiazzato dall’inizio molto agguerrito dei palermitani. Al 13′ però, il match ritorna in parità (7-7) con gli ospiti che infilano un parziale di 0-3 grazie alle reti di Leonardo Colombo, e doppietta, di Nicolò Garroni. Il match è equilibrato. Nel finale, il team moltenese, si porta sul + 3 (10-13) divario che sancirà l’esito dei primi trenta minuti di gioco.

Nella ripresa, il Cus Palermo, ritorna ad aggredire con convinzione, mettendo in difficoltà il gioco del Molteno. Sta di fatto, che al 14’ il tabellone segna 21-21. La partita è molto viva ed interessante con Molteno che riesce sempre a mantenere una rete di vantaggio. Al 55’ il divario tra le due squadre si porta sul +3 (24-27), con il team moltenese che concede poco o nulla ai locali, riuscendo anche ad allungare, grazie alle reti di uno strepitoso Bernachea, vincendo il match 25-30. Da segnalare di nuovo una prova maiuscola del giovane giocatore moltenese Giuseppe Cuzzupè, miglior realizzatore insieme al capocannoniere Bernachea con otto goal.

“E’ stato un match incerto all’inizio, con Bernachea che non riusciva a trovare lo spazio giusto per sferrare i suoi tiri – ha commentato il direttore sportivo Matteo Somaschini nel post partita -. Nel secondo tempo il giocatore si è sbloccato, dando una forte mano alla squadra. Devo dire che non è stato facile giocare contro il Cus Palermo, formazione che non ha mai mollato. Nella ripresa, mister Gagliardi ha saputo dare la giusta spinta ai ragazzi, quando i locali, sono rientrati in partita. Molto bene Lorenzo Beretta in porta, ma soprattutto un plauso ai nostri Nicolò Garroni e Leonardo Colombo che hanno realizzato delle reti importanti, in un momento delicato del match. Un Molteno che ha giocato di squadra, lottando fino all’ultimo conquistando due punti importanti e meritati”.

Salumificio Riva Molteno: Garroni 4, Galizia, Mella, Bonanomi, Colombo 6, Cuzzupè 8, Bernachea 8, Riva, De Angelis 2, Beretta, Campestrini 2, Randes.

Classifica: Camerano 30 pti, San Lazzaro 23, Chiaravalle 22, Molteno 21, Romagna 20, Cologne 18, Haenna 17, Lanzara 16, Verdeazzurro Sassari 12, Cus Palermo 6, Campus Italia 6, Teramo 2